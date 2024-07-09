Индия откроет новые консульства в Казани и Екатеринбурге

На встрече с представителями индийской диаспоры в Москве, где проходил официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди, было объявлено о планах открытия двух новых консульств страны в России - в Казани и Екатеринбурге.
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