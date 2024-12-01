Для председателя Европейского совета Антониу Кошты и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, которые в первый же день работы на своих должностях прибыли в Киев, главное — отнюдь не процветание стран ЕС, а продолжение конфликта до последнего украинца.
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