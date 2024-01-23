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Ложное обвинение в терроризме, спасение собаки и эвакуация школы. Новости регионов

Ложное обвинение в терроризме, спасение собаки и эвакуация школы. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<strong>Житель Абакана, не желая расставаться с возлюбленной, обвинил ее в терроризме, в Красноярском крае полицейские спасли собаку из колодца, а в Челябинской области в четвертый раз эвакуируют одну и ту же школу.

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