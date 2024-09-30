Штурм Угледара: Армия России продолжает активное наступление (КАРТА)

Армия России продолжает активное наступление в Донбассе. Так, работающий на ГУР аналитический ресурс Deep State выпустил новую аналитику по ситуации на южно-донецком направлении: по их информации, после взятия шахты «Южнодонбасская № 1» русские со стороны дач продвигаются в восточной части Угледара и стремятся закрепиться в многоэтажках в окрестностях города, туда уже заходит пехота.