Штурм Угледара: Армия России продолжает активное наступление (КАРТА)

Армия России продолжает активное наступление в Донбассе. Так, работающий на ГУР аналитический ресурс Deep State выпустил новую аналитику по ситуации на южно-донецком направлении: по их информации, после взятия шахты «Южнодонбасская № 1» русские со стороны дач продвигаются в восточной части Угледара и стремятся закрепиться в многоэтажках в окрестностях города, туда уже заходит пехота.
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