В Тамбове произошло тройное ДТП с участием мотоцикла

В Тамбове произошло тройное ДТП. Авария случилась 30 октября в 21:20 на Моршанском шоссе. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 80-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21103" при повороте налево вне перекрестка столкнулся с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом "Honda CBR 600F" под управлением 23-летнего молодого человека.