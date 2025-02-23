Гвардии рядовой Нестеров сбил дрон-камикадзе ВСУ в зоне СВО

Гвардии рядовой Александр Нестеров в ходе мониторинга воздушного пространства обнаружил приближающийся к позициям Вооруженных сил (ВС) РФ украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и оперативно уничтожил угрозу.
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