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Владимир Епифанцев живёт с тремя 20-летними девушками и называет их «своими частями»

Владимир Епифанцев живёт с тремя 20-летними девушками и называет их «своими частями»

Актёр и режиссёр Владимир Епифанцев, известный по роли Братишки в культовом «Зелёном слонике», давно стал героем не столько кино, сколько светской хроники.

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