Орбан заявил, что время работает на Россию в конфликте на Украине

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, заявил, что ситуация на Украине работает в пользу России. По его словам, Запад уверен, что со временем ситуация улучшится для Украины, но он считает, что время играет на сторону России.
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