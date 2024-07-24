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Как сестры с мамой: Лорак вышла в свет с красавицей-дочерью

Как сестры с мамой: Лорак вышла в свет с красавицей-дочерью

Артистка вместе с наследницей покинули страну и прилетели в Азербайджан. Ани Лорак с дочерью Legion MediaПосле развода певицы Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу х общая дочь, 13-летняя София, осталась жить с мамой.

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