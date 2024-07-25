Пленный: командование обещало солдатам ВСУ начать наступление на Белгород

Пленный украинский военный Дмитрий Ромаев сообщил, что солдатам ВСУ обещали начало наступления на Белгород после возвращения утраченного контроля над Волчанском в Харьковской области, передает Минобороны РФ.
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