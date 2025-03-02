1.Заговор Перуне, Отче наш! Твой Меч и Щит во Сварге гремит. Мне (имя речет.), защиту творит, Сила Твоя пусть ко мне прибывает, И Коло Живого огня сотворяет.
Перуновы Заговоры
Комментарии
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Юрий Селиванов
Благодарю за заговоры. Слава богам нашим. Вопрос, - где находите сие заговоры.
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18 час.
АК
Алекс Кузь
Что то есть в этом борении арийского духа. Не усматриается частная собственность, нет раболепства, не видно ядерных технлогий.
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10 час.
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