Кардиолог Байдина: высокий темп жизни связан с ранней гипертонией

Кардиолог, кандидат медицинских наук Валентина Байдина заявила, что высокий темп жизни в мегаполисе связан с тем, что гипертония всё чаще встречается у молодых людей, а это создаёт предпосылки для раннего инсульта.
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