Профессор Миршаймер: Путин показал, что он хозяин положения на Украине

Президент России Владимир Путин, заявив о готовности Москвы к дуэли между российской ракетой «Орешник» и западными системами ПВО, показал, что именно он является хозяином положения в конфликте на Украине, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
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