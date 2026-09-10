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Новости Липецка

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В соседней с Липецкой Воронежской области женщина погибла после падения сбитого БПЛА на частный дом

В соседней с Липецкой Воронежской области женщина погибла после падения сбитого БПЛА на частный дом

В Борисоглебске Воронежской области при падении беспилотника на частный дом произошел пожар, в котором погибла женщина 1983 года рождения.

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