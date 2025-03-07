Полыхает от Киева до польской границы: Под километровыми столбами огня F-16, склады с ATACMS и SS. "Калибры" били по генеральским штабам

Массированный удар по Украине начался вскоре после полуночи и продолжается до сих пор. Дроны разгрузили системы ПВО и ударили по портам и складам с очень интересным содержимым судя по многочасовой вторичной детонации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии