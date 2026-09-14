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Мировое обозрение

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Физики нашли материалы, способные повысить чувствительность детекторов тёмной материи в 100–1000 раз

Физики нашли материалы, способные повысить чувствительность детекторов тёмной материи в 100–1000 раз

Международная команда физиков с участием специалистов Еврейского университета в Иерусалиме предложила принципиально новый подход к охоте на тёмную материю.

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