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Радимов о симуляции Кордобы: «Это позорище для нападающего такого уровня, сам поймет, когда посмотрит. Зачем вообще, когда есть камеры? На тебя дети смотрят, ты кумир для многих»

Владислав Радимов раскритиковал форварда « Краснодара » Джона Кордобу за симуляцию в игре с « Акроном ».

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