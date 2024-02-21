Посол России в Вашингтоне Антонов: путь к миру существует

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия не отказывается от диалога с Украиной. Руководитель российского дипмиссии в Соединенных Штатах выразил уверенность, что рано или поздно мирные договоренности будут достигнуты.
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