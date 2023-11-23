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Том Аспиналл заинтересовался боксёрским боем после победы на UFC 295

Том Аспиналл заинтересовался боксёрским боем после победы на UFC 295

Том Аспиналл, временный чемпион Absolute Championship Berkut (ACB), который также является временным чемпионом Ultimate Fighting Championship (UFC) в тяжёлом весе, заявил о своём желании провести боксёрский бой.

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