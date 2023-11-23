Том Аспиналл заинтересовался боксёрским боем после победы на UFC 295

Том Аспиналл, временный чемпион Absolute Championship Berkut (ACB), который также является временным чемпионом Ultimate Fighting Championship (UFC) в тяжёлом весе, заявил о своём желании провести боксёрский бой.
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