Австралия включила в санкционный список Киркорова, Баскова и Расторгуева

Санкции приурочены ко второй годовщине с начала СВО.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»--> Руководство Австралии опубликовало список граждан РФ и компаний, против которых введены санкции, сообщает департамент иностранных дел и торговли правительства страны.
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