Возможности противника по нанесению ударов вглубь территории России непрерывно возрастают

Удары в глубину территорииКак мы и предполагали, отсутствие успехов на поле боя привело к тому, что основным способом ведения боевых действий вооружёнными силами Украины (ВСУ) стало нанесение ударов средствами воздушного нападения (СВН).
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