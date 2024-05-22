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Возможности противника по нанесению ударов вглубь территории России непрерывно возрастают

Возможности противника по нанесению ударов вглубь территории России непрерывно возрастают

Удары в глубину территорииКак мы и предполагали, отсутствие успехов на поле боя привело к тому, что основным способом ведения боевых действий вооружёнными силами Украины (ВСУ) стало нанесение ударов средствами воздушного нападения (СВН).

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