Политика как он...
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Политика как она есть

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В Греции жителей ряда городов эвакуировали из-за пожаров

В Греции жителей ряда городов эвакуировали из-за пожаров

Власти Греции призвали людей оставаться в помещениях и «закрывать окна». Вечером в воскресенье более 400 пожарных боролись с возгораниями на окраинах Афин, пришлось эвакуировать целые населенные пункты, в том числе историческое место Марафон.

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