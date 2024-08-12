В Греции жителей ряда городов эвакуировали из-за пожаров

Власти Греции призвали людей оставаться в помещениях и «закрывать окна». Вечером в воскресенье более 400 пожарных боролись с возгораниями на окраинах Афин, пришлось эвакуировать целые населенные пункты, в том числе историческое место Марафон.
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