Американка обозвала гречку кормом для скота и вызвала шквал критики

Американка Tempund назвала гречку кормом для скота, что вызвало бурю негативных отзывов среди пользователей сети X, включая русских и жителей славянских стран.
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