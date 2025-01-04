Мигранты, находящиеся в России незаконно, должны самостоятельно покинуть страну либо урегулировать свое правовое положение до 30 апреля.
Нелегальные мигранты должны уехать из России до 30 апреля
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18 час.
Семен Борисов
Теперь у них чёткая цель,получить ВНЖ или гражданство до 30 апреля!!!А диаспоры и ФМС помогут бедолагам,в упрощённом режиме!!!
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17 час.
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