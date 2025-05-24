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7дней.ru

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Афиса Чехова рассекретила нового избранника — очаровала известного продюсера

Афиса Чехова рассекретила нового избранника — очаровала известного продюсера

Звездная пара перестала скрываться от публики. Анфиса Чехова Пресс-служба ТВ-347-летняя Анфиса Чехова перестала скрывать личность нового избранника — им оказался актер и продюсер Александр Злотопольский, известный по ролям в таких проектах, как «Айка», «В тылу врага», «Дыхание».

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