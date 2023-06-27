БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЗАКОН, НАД КОТОРЫМ СМЕЮТСЯ ДАЖЕ В ГОСДУМЕ: ПРОНЬКО ЗАДАЛ НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ

ЗАКОН, НАД КОТОРЫМ СМЕЮТСЯ ДАЖЕ В ГОСДУМЕ: ПРОНЬКО ЗАДАЛ НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ

© NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS ЮРИЙ ПРОНЬКО Думаю, что многие из вас догадывались об особом состоянии души и сознания "слуг народа"… Догадывались и о том, что для счастья всенародного чиновники и депутаты всех уровней готовы "пахать в поте лица" и принимать, мягко говоря, абсурдные решения, которые граничат с полным идиотизмом.

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