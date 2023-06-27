ЗАКОН, НАД КОТОРЫМ СМЕЮТСЯ ДАЖЕ В ГОСДУМЕ: ПРОНЬКО ЗАДАЛ НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ

© NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS ЮРИЙ ПРОНЬКО Думаю, что многие из вас догадывались об особом состоянии души и сознания "слуг народа"… Догадывались и о том, что для счастья всенародного чиновники и депутаты всех уровней готовы "пахать в поте лица" и принимать, мягко говоря, абсурдные решения, которые граничат с полным идиотизмом.
Популярные статьи
- Стало известно, откуда у мигрантов столько наглости и кто их «крыша» – прискорбные детали
- "Русские, зарубите себе на носу. Без нас вы никто". Глава профсоюза мигрантов теперь угрожает россиянам
- Кому как не Александру Бастрыкину, главе СК, видеть, как трагически обостряется вопрос преступности среди мигрантов. Так, в 2022 году иностранные "гости" совершили в 5 раз больше преступлений по тяжёлым статьям, чем в 2021 году...
Свежие комментарии