ЗАКОН, НАД КОТОРЫМ СМЕЮТСЯ ДАЖЕ В ГОСДУМЕ: ПРОНЬКО ЗАДАЛ НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ

© NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS ЮРИЙ ПРОНЬКО Думаю, что многие из вас догадывались об особом состоянии души и сознания "слуг народа"… Догадывались и о том, что для счастья всенародного чиновники и депутаты всех уровней готовы "пахать в поте лица" и принимать, мягко говоря, абсурдные решения, которые граничат с полным идиотизмом.