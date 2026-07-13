Роза Сябитова призналась, что часто обращается к гороскопам и астрологическим прогнозам

Российская сваха и телезвезда Роза Сябитова рассказала о роли астрологии в своей жизни и карьере. В беседе с Общественной службой новостей она призналась, что часто обращается к гороскопам и астрологическим прогнозам.
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