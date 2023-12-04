"Оставьте меня в покое": Захарова объяснила внезапное заявление Лаврова

Официальный представитель МИД России пояснила, почему в Европе Лавров попросил оставить его в покое.Официальный представитель русского МИДа Мария Захарова объяснила, кому была адресована реплика Сергея Лаврова "оставьте меня в покое".
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