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"Оставьте меня в покое": Захарова объяснила внезапное заявление Лаврова

"Оставьте меня в покое": Захарова объяснила внезапное заявление Лаврова

Официальный представитель МИД России пояснила, почему в Европе Лавров попросил оставить его в покое.Официальный представитель русского МИДа Мария Захарова объяснила, кому была адресована реплика Сергея Лаврова "оставьте меня в покое".

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