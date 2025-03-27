Эксперт рассказал, как изменения в НДФЛ повлияют на инвесторов и предпринимателей в Крыму

Николай Тищенко, председатель экспертного совета при Общественной палате Крыма Выравнивание условий налогообложения для различных категорий налогоплательщиков и повышение уровня справедливости налоговой системы.
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