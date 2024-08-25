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Регионы России

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В Южной Каролине впервые за 13 лет будет приведен в исполнение смертный приговор

В Южной Каролине впервые за 13 лет будет приведен в исполнение смертный приговор

Смертная казнь вернулась в Южную Каролину после 13-летнего перерыва. По данным Associated Press (AP), первой жертвой этого наказания станет Фредди Юджин Оуэнс, осужденный за убийство продавца в 1997 году.

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