Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    Российский автопром нужно было поддерживать! А теперь робяты пёхом!В ГИБДД заявили о...
  • Сергей Дмитриев
    ...А я вам скажу такой весчь: почти все легковые автомобили едут с возмутительным недогрузом. Одна или две персоны ча...Электрокар Lucid ...
  • Сергей Дмитриев
    ... Пора бы уже окрашивать авто матовыми красками без бликов. О вреде массовых плоских бликов читайте обильную литера...Исследование: маш...

McLaren перейдет на электромоторы Nissan в Формуле-E

McLaren перейдет на электромоторы Nissan в Формуле-E

McLaren перейдет на электромоторы Nissan в Формуле-Е. Стороны объявили о многолетнем сотрудничестве, начиная с сезона 2022/2023 — McLaren станет «клиентской» командой Nissan в течение всего периода использования болидов Formula E третьего поколения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх