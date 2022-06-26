McLaren перейдет на электромоторы Nissan в Формуле-E

McLaren перейдет на электромоторы Nissan в Формуле-Е. Стороны объявили о многолетнем сотрудничестве, начиная с сезона 2022/2023 — McLaren станет «клиентской» командой Nissan в течение всего периода использования болидов Formula E третьего поколения.
McLaren перейдет на электромоторы Nissan в Формуле-Е. Стороны объявили о многолетнем сотрудничестве, начиная с сезона 2022/2023 — McLaren станет «клиентской» командой Nissan в течение всего периода использования болидов Formula E третьего поколения.
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