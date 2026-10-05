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Главу Росздравнадзора по Самарской области обвинили в коррупции: подробности

Главу Росздравнадзора по Самарской области обвинили в коррупции: подробности

САМАРА, 5 октября, ФедералПресс. Руководителю территориального органа Росздравнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения) по Самарской области предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.

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