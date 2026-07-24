КСИР не рекомендует приближаться к военным объектам США на Ближнем Востоке Иран продолжает наносить весьма болезненные удары по американским воен.
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КСИР не рекомендует приближаться к военным объектам США на Ближнем Востоке Иран продолжает наносить весьма болезненные удары по американским воен.
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