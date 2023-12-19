Набиуллину спросили о ценах на яйца

В Центробанке не обходят вниманием рост цен, наблюдающийся в России на определенных рынках, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 15 декабря в ответ на вопрос о том, звучало ли слово «яйца» на сегодняшнем заседании его совета директоров.