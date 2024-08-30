Депутат Госдумы Ивлев назвал чудовищными слова Борреля об ударах по России

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал безответственным и чудовищным призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля снять ограничения на удары западным оружием по России.
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