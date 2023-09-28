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Глава USADA связал перенос слушаний по делу Валиевой с манипуляцией России

Глава USADA связал перенос слушаний по делу Валиевой с манипуляцией России

Перенос рассмотрения дела фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) похож на очередную манипуляцию русских, заявил генеральный директор американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт.

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