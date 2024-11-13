Мошенники в Сети активизировали вербовку дропперов

Мошенники активизировали вербовку людей, которые готовы стать дропами — в частности, в октябре-ноябре в интернете более чем на 30% выросло число объявлений о покупке карт региональных банков, сообщили «Известиям» специалисты по кибербезопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии