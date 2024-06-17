Путин по телефону поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР

Лидеры стран выразили надежду на продолжение сотрудничества Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента Южно-Африканской Республики, сообщает пресс-служба Кремля.
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