Путин: организаторы теракта в «Крокусе» хотели паники, но россияне сплотились

Как заявил в ходе совещания по мерам, принимаемым в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, президент Владимир Путин, планировавшие теракт надеялись посеять панику и разлад в обществе, однако россияне сплотились в своей решимости противостоять злу.