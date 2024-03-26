Путин: организаторы теракта в «Крокусе» хотели паники, но россияне сплотились

Как заявил в ходе совещания по мерам, принимаемым в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, президент Владимир Путин, планировавшие теракт надеялись посеять панику и разлад в обществе, однако россияне сплотились в своей решимости противостоять злу.
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