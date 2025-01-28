Скотт Бессент утвержден на пост главы Минфина США

Он ранее заявлял, что считает санкционное давление на Россию администрации Байдена недостаточным и допускал ужесточение санкций, в частности, на нефтяной секторСенат США утвердил Скотта Бессента главой Минфина.
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