Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мощнейшая в мире японская АЭС «Касивадзаки-Карива» получила разрешение на возобновление работы

Мощнейшая в мире японская АЭС «Касивадзаки-Карива» получила разрешение на возобновление работы

Управление по контролю за ядерной энергетикой Японии (NRA) решило отменить приказ о прекращении эксплуатации крупнейшей в мире атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата, тем самым сделав важный шаг к ее перезапуску, пишет The Asahi Shimbun.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх