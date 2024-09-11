Записи голоса помогли установить причастных к покушению на Симоньян

Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что установить подозреваемых в покушении на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак удалось установить с помощью экспертизы голосовых сообщений .
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