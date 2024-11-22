В МИД Германии рассказали, почему ордеры на арест Путина и Нетаньяху несравнимы

БЕРЛИН, 22 ноября, ФедералПресс. Официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Кристиан Вагнер прокомментировал ситуацию с ордерами Международного уголовного суда, выданными на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина.
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