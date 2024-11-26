Детский мир и SOKOLOV помогают детям

Бренды-лидеры запустили совместный проект в области благотворительности. Благотворительный фонд «Детский мир» и Благотворительный фонд семьи Соколовых (ювелирный бренд SOKOLOV) объединили усилия для помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
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