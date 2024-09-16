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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Зенита» Оливейра о слухах про нежелание игроков сидеть рядом с Соболевым: «Это смешно! Не помню, с кем он сидит, но рядом со всеми, общается со всеми»

В начале сентября сообщалось, что несколько россиян из состава «Зенита» отказались сидеть рядом с форвардом Александром Соболевым в раздевалке команды.

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