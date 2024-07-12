Хочешь укрепить иммунитет? Начинай с печени!

В сезон простудных заболеваний и гриппа многие ищут способы повышения и укрепления иммунитета. Однако редко кто задумывается, что его активность может быть связана с работой печени! В сезон простудных заболеваний и гриппа многие ищут способы повышения и укрепления иммунитета.