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В российские города поступили первые партии электробусов

В российские города поступили первые партии электробусов

В российские города поставили первые электробусы, пока в Волгоградскую, Курскую и Нижегородскую области отправлено 36 единиц этой техники, сообщили «Известиям» в аппарате заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко.

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