В российские города поступили первые партии электробусов

В российские города поставили первые электробусы, пока в Волгоградскую, Курскую и Нижегородскую области отправлено 36 единиц этой техники, сообщили «Известиям» в аппарате заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии