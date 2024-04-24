На озере Селигер уровень воды превысил отметку «Высокое половодье»

Главное управление МЧС России по Тверской области предупреждает об опасных природных явлениях. По данным Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на озере Селигер в районе города Осташков продолжается устойчивый рост воды.
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