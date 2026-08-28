Тёплый винно-лимонный соус-гляссе с шалотом и укропным маслом для запечённой рыбы

Этот соус удобен, когда рыба уже готова, а вам нужен яркий, но не тяжёлый акцент. Короткое уваривание вина и бульона даёт насыщенный вкус, лимон добавляет свежесть, а холодное масло собирает соус в гладкую гляссе.
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