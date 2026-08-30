In four days, Russia launched 1,500 drones in Ukraine, about 800 of them jet. This was stated in an evening video message by the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky.
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