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The Eurasia Daily news agency

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Zelensky shot down most of the jet "Geraniums" with his tongue

Zelensky shot down most of the jet "Geraniums" with his tongue

In four days, Russia launched 1,500 drones in Ukraine, about 800 of them jet. This was stated in an evening video message by the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky.

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